Globo luta contra o tempo e Covid-19 para nova trama das nove surfar no BBB21 · .

A Globo tem cronogramas internos para as estreias de novelas em 2021, mas o cenário ainda é muito incerto. A emissora luta contra o tempo e os recentes casos de atores com Covid-19 para gravar a maior parte de Um Lugar ao Sol até março. O objetivo é estrear o folhetim no começo de abril, quando o Big Brother Brasil 21 estará na reta final e, muito provavelmente, com altos índices de audiência.

A direção quer usar o reality show como uma mola propulsora para os programas que virão depois. Para isso, é importante que a próxima novela das nove agrade ao público e alcance bons números no ibope logo nas suas primeiras semanas de exibição.

Todas as forças do departamento de Dramaturgia estão focadas em manter a produção da trama escrita por Lícia Manzo sem novas paralisações de trabalhos. Atores e equipe técnica são submetidos a até três exames do coronavírus por semana. Além dos rígidos protocolos de segurança, todos estão orientados a ficar em casa diante de qualquer sintoma da doença.

Outras produções estão saindo do papel, mas o ritmo é muito lento. Produtores ainda trabalham remotamente de suas casas. A substituta de Salve-se Quem Puder, Quanto Mais Vida Melhor, só deve estrear entre o final de maio e o começo de junho.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, uma das frentes de gravação da novela, inclusive, teve que ser suspensa recentemente. Os trabalhos estavam sendo realizados em dois estúdios, mas agora só um segue funcionando.

A trama das sete escrita por Daniel Ortiz, que foi interrompida em março deste ano, já está nos últimos dias de gravação, mas ainda não está certo que voltará ao ar em março de 2021 juntamente com a apresentação dos últimos 23 capítulos de Amor de Mãe. Fontes do . contam que as datas para ambas as novelas reestrearem já mudaram internamente algumas vezes.

A Globo não informa nenhum dia de reestreia, somente que a previsão é que os dois folhetins interrompidos pela pandemia do coronavírus voltarão ao ar no primeiro trimestre do ano que vem.

Reymond com Alinne Moraes nos bastidores

Preocupação diária

Com o aumento de casos de pessoas com Covid-19 no Rio de Janeiro, diretores voltaram a estudar diferentes medidas para as estreias dos folhetins, assim como aconteceu no meio deste ano. A emissora pretendia retomar a apresentação das novelas inéditas entre setembro e outubro. Porém, a cautela prevaleceu, e novas reprises substituíram as que estavam no ar.

Cada situação é avaliada de maneira única, e o martelo só será batido quando a vida real também ganhar uma nova previsão de voltar ao antigo normal, com a chegada e o acesso à imunização contra a Covid-19.

Um Lugar ao Sol é de autoria de Lícia Manzo e tem direção artística de Maurício Farias. Na história, Cauã Reymond viverá gêmeos bem diferentes. Um deles foi criado por uma família rica, mas é viciado em álcool, cocaína e remédios. O outro é muito inteligente, mas não teve oportunidades, cresceu em um orfanato e trabalha como vendedor ambulante e manobrista.

A trama começou a ser gravada em janeiro de 2020, mas também teve os trabalhos paralisados devido à pandemia. Os atores voltaram aos Estúdios Globo em novembro, com o final das gravações de Amor de Mãe.

Entre os protagonistas, estão Alinne Moraes, Andréia Horta e Marieta Severo, as duas últimas diagnosticadas com Covid-19. Marco Ricca, que está internado e intubado em um hospital do Rio de Janeiro, também integra o elenco.