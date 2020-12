Globo muda a programação para alavancar The Voice +; veja como fica · .

Em meio ao desgaste demonstrado pela versão adulta, a Globo vai usar a reta final do Brasileirão para alavancar a temporada de estreia do The Voice +. A emissora vai mudar a grade e colar a versão sênior com as transmissões dos jogos de futebol. A estreia acontece em 17 de janeiro. Serão onze episódios e um especial, marcado para 4 de abril, na semana seguinte à final.

Dessa maneira, a tradicional sessão Temperatura Máxima passa a ir ao ar depois do Esporte Espetacular. A inversão visa dar mais visibilidade ao reality show para pessoas com mais de 60 anos. A expectativa é que o programa possa se beneficiar do fato de servir de sala de espera para as rodadas finais do futebol e absorva uma parcela positiva da audiência.

Com a manobra, a Globo pode ainda conter o crescimento do Domingo Legal, de Celso Portiolli, que não raramente registra índices próximos ou superiores aos dos programas exibidos na faixa das 13h. Um passo importante para alcançar esse objetivo, no entanto, é a aposta em blockbusters e títulos de apelo para a Temperatura Máxima.

Em 2013, a Globo já havia apostado na mesma estratégia para beneficiar o Esquenta (2011-2017), de Regina Casé, mas a configuração de grade com o programa nacional entregando para o esporte durou apenas uma temporada.

O desgaste do The Voice

A inversão vem ao encontro do desgaste do formato. Com a forte concorrência de A Fazenda 12, a edição recém-finalizada –que terminou em 17 de dezembro e declarou Victor Alves campeão– bateu sucessivos recordes negativos de audiência e repercutiu timidamente nas redes sociais. O próprio The Voice Kids também sofreu quando teve sua temporada retomada após a paralisação forçada pela pandemia.

Na contramão das críticas, o diretor artístico do The Voice +, Creso Eduardo de Macedo, enxerga a nova versão como um amadurecimento da franquia. “As pessoas estão vivendo mais e melhor. Há quem brinque inclusive que os 60 são o novo 40. Mas o que mais queremos é ser um palco para quem ainda tem sonhos e muita energia. Essa é a principal força do nosso ‘Voice+’ e desses artistas que escolheram a gente”, pontua.

Neste cenário, chama a atenção o fato de que o The Voice + será mais enxuto que as outras versões da franquia. Totalizando apenas onze episódios –sendo apenas a grande final transmitida ao vivo– o programa terá seu grande campeão conhecido em 28 de março. Pela dinâmica descrita no plano comercial, o programa abrirá mão da tradicional fase das batalhas.

Depois das quatro audições às cegas, serão quatro semanas de tira-teima. A cada edição, três talentos de cada equipe se apresentam e um deles volta para a casa. Em duas rodadas de ‘top dos tops’, quatro vozes de cada equipe participam e duas são eliminadas. Cada time chegará à final com duas vozes e uma delas deixa o programa antes da apresentação derradeira.

A exemplo do que fez neste Natal, a Globo exibirá um especial da atração em 4 de abril, onde os talentos e o júri farão apresentações especiais. Os técnicos, aliás, são velhos conhecidos do público: o único rosto realmente novo é o de Ludmilla. Daniel, Cláudia Leitte e Mumuzinho já estiveram nas outras versões.