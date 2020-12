Globo negocia ‘roubar’ Eri Johnson da Record para o BBB21; saiba mais · .

Nos preparativos para o BBB21, que faz primeira apresentação em janeiro, a Globo negocia “roubar” Eri Johnson da Record para participar da edição. Entretanto, o convite não é para que ele seja confinado e sim para um quadro de humor dentro do reality show. Para isso, o ator terá que abrir mão da novela Topíssima 2, produção da emissora de Edir Macedo.

De acordo com informações do jornal Extra, Johnson foi convidado pelo próprio J.B. Oliveira, o Boninho, diretor da atração. O possível quadro de humor não afetará a existência do CAT (Central de Atendimento ao Telespectador), apresentado por Rafael Portugal, que até ganhará mais espaço dentro do programa.

Fora da Globo desde que participou da temporada de 2018 do Popstar, Eri Johnson integrou o elenco de Topíssima (2019), novela em que interpretou o detetive Edevaldo Guedes. A sequência da trama escrita por Cristianne Fridman ainda está em fase de pré-produção.

Em março deste ano, o artista contou ao . que encarava uma longa jornada para apresentar um programa na afiliada da Record no Rio de Janeiro quando começava a pandemia da Covid-19 no Brasil.

O novo coronavírus conseguiu tirar Eri Johnson das partidas de futevôlei à beira-mar no Rio de Janeiro. O ator, morando atualmente em Goiânia (GO), declarou encarar uma jornada de 14 horas de carro para escapar do vírus transmissor de Covid-19.

“Evito os aeroportos para manter o menor contato possível com as pessoas, diminuindo o risco de contágio. Pego a estrada por pura necessidade”, explicou ele à reportagem.

Em seu perfil no Instagram, Eri Johnson mantém um quadro de humor chamado Pra Quê?, em que faz piada com diversos assuntos. Confira: