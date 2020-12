Goiânia empata com Novorizontino e confronto fica aberto pelas oitavas da Série D

Neste sábado, Goiânia e Novorizontino entraram em campo e abriram a fase de oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Pela partida de ida, no Olímpico, as duas equipes empataram por 1 a 1 e deixaram o confronto em aberto.

Mesmo jogando de visitante, a equipe paulista abriu o placar logo no início do jogo e se sentiu em casa. Pereira, aos 6 minutos, chutou de longe para colocar o Novorizontino na frente – a bola ainda explodiu no poste antes de entrar. O Goiânia empatou com Dedé, só na segunda etapa, aproveitando o escanteio.

A volta acontece no próximo domingo, dia 27, às 18h, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Uma vitória simples de qualquer equipe no interior de São Paulo classifica para as quartas de final da competição.

Marcilio Dias 2 x 1 Goianésia

Marcílio e Goianésia também entraram em campo neste sábado, no Gigantão das Avenidas, e o time da casa levou a melhor. Com dois gols de João Vitor, o Marcílio Dias construiu a vantagem para o jogo de volta. Antonio diminuiu para o Goianésia. A volta acontece no próximo domingo, às 16h, no estádio Valdeir Oliveira.