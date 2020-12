Goiás vence clássico com gol de He-Man e pressiona Botafogo e Coritiba no Z-4

Após três tropeços consecutivos, o Goiás voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (7), em compromisso pela 24ª rodada, o Esmeraldino enfrentou o Atlético-GO em clássico e levou a melhor: vitória por 1 a 0, com gol da Rafael Moura.

Quem abriu o placar no clássico goiano foi o lado esmeraldino. Aos 25 minutos do 1º tempo, Jefferson cruzou na pequena área, a bola desviou em Shaylon e sobrou para Rafael Moura estufar as redes. Este foi o 8º gol do He-Man na temporada, 5º no Brasileirão.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

No início do 2º tempo, o Goiás chegou a ampliar o placar. Aos 8 minutos, Fernandão recebeu bom lançamento de Figueira e fez um belo gol de cobertura. Entretanto, após longa revisão, o VAR anulou.

Com o resultado, o Esmeraldino, além de triunfar no clássico, voltou a vencer após três rodadas e foi a 19 pontos. Apesar de ainda permanecer na lanterna, o Goiás agora está apenas um atrás do Botafogo e dois do Coritiba no Z-4. O Vasco é o 17º, com 24 pontos.

Já o Atlético-GO, segue com 28 pontos e caiu para 15º na tabela. Esta foi a oitava derrota da equipe no Campeonato Brasileiro.

Rafael Moura comemora gol pelo Goiás sobre o Atlético-GO no Campeonato Brasileiro Gazeta Press

Atlético-GO 0 x 1 Goiás

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

GOLS: Rafael Moura (GO)

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Nicolas Vichiatto (Roberson); Matheus Vargas (Wellington Rato), Willian Maranhão (Rithely), Janderson, Gistavo Ferrareis (Danilo Gomes) e Chico; Zé Roberto. Técnico: Marcelo Cabo.

GOIÁS: Tadeu; Shaylon, David Duarte, Fábio Sanches, Heron e Jefferson (Rodrigues); Miguel Ferreira (Henrique Lordelo), Ariel Cabral (Daniel Oliveira) e Breno; Fernandão (João Marcos) e Rafael Moura. Técnico: Augusto César

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

– Artilheiro do Goiás na temporada, Rafael Moura anotou o seu 8º gol, 5º no Brasileiro

– O Goiás voltou a vencer após 3 rodadas

– No 1º tempo, o Atlético-GO teve mais posse de bola: 68% contra 32%

– O Goiás chegou à sua 4ª vitória no Brasileirão

Classificação

– Atlético-GO: 15º lugar, com 28 pontos

– Goiás: 20º lugar, com 19 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelo Brasileirão:

Sábado, 12/12, 21h*, Ceará x Atlético-GO

Segunda-feira, 14/12, 20h*, Goiás x Grêmio

*horário de Brasília