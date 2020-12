Goiás vence clássico contra o Atlético-GO e segue reação no Campeonato Brasileiro

O Goiás manteve a boa fase no Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Na partida de encerramento da 24ª rodada, o time derrotou o Atlético-GO por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, e chegou a 19 pontos. Apesar de seguir na lanterna, a equipe alcança sua terceira partida sem derrota e fica a seis pontos de deixar o Z-4.

O clássico goiano começou bem movimentado. O Dragão foi mais ofensivo nos primeiros minutos e criou oportunidades através dos pés do meia Chico. O Esmeraldino não se abateu e também foi para cima, criando a jogada mais perigosa com Shaylon.

Depois de chances para os dois lados, os visitantes saíram na frente aos 25 minutos. Jefferson fez cruzamento da esquerda para Shaylon, que desviou de cabeça para Rafael Moura bater de primeira e mandar para as redes.

Buscando reagir, o Atlético tentou se impor sobre o adversário para empatar o confronto. No entanto, o time teve dificuldades na criação e o placar mínimo permaneceu até o intervalo.

Já no segundo tempo, o Goiás começou com tudo e marcou mais um aos oito minutos, com Fernandão. Porém, o atacante estava impedido e o gol foi anulado após a análise do VAR. Com o tento invalidado, o Dragão ganhou confiança para pressionar os visitantes e empatar o clássico.

O técnico Marcelo Cabo fez mudanças que deixaram os donos da casa mais ofensivos e o time começou a criar uma série de chances para empatar, mas vinha parando nas grandes defesas do goleiro Tadeu. Aos 43, o Atlético teve a principal oportunidade para empatar com Roberson, porém o atacante acabou mandando na trave e o resultado favorável ao Goiás permaneceu até o apito final, confirmando a importante vitória do Esmeraldino para seguir a reação no Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 GOIÁS

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 07 de dezembro de 2020, segunda-feira

Hora: 20 horas (Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Luiz Cláudio Regazone (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Dudu e William Maranhão (Atlético-GO); Heron, Fábio Sanches e Ariel Cabral (Goiás)

GOLS: Rafael Moura, aos 25′ do 1ºT (Goiás)

ATLÉTICO-GO: Jean; Nicolas (Roberson), Éder, João Victor e Dudu; William Maranhão, Matheus Vargas (Wellington Rato) e Gustavo Ferrareis (Danilo Gomes); Chico, Janderson e Zé Roberto

Técnico: Marcelo Cabo

GOIÁS: Tadeu; Heron, David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Ariel Cabral (Daniel Oliveira), Breno, Shaylon; Miguel Ferreira (Henrique Lordelo), Rafael Moura e Fernandão (João Marcos)

Técnico: Glauber Ramos