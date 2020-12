Goiás vence Sport e se mantém vivo na luta contra o rebaixamento no Brasileiro

O Goiás conseguiu resultado importante na briga contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino recebeu o Sport e venceu por 1 a 0, neste sábado, pela 27ª rodada do torneio nacional. Com o resultado, os goianos deixaram a lanterna da competição e encurtaram a distância para o grupo que aparece logo acima do Z4.

O único gol da partida saiu rápido, antes dos cinco minutos de jogo, da cabeça de Fernandão após cobrança de escanteio.

Imagens do Atacante Fernandão ao marcar o único gol esmeraldino. pic.twitter.com/uT1UjhKsjl — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) December 27, 2020

Com o resultado, o Goiás chegou a 23 pontos e ultrapassou Coritiba, que perdeu para o Atlético-MG neste sábado, e Botafogo, que recebe o Corinthians neste domingo. A situação do Esmeraldino, porém, segue complicada, ainda cinco pontos abaixo do Bahia, primeiro time fora da zona da degola e que tem um jogo a menos.

Já o Sport estacionou nos 29 pontos, na 15ª colocação, e pode entrar no Z4 dependendo dos resultados de Vasco e Bahia na rodada.

O jogo

O Goiás agiu rápido. Logo aos quatro minutos, Shaylon cobrou escanteio e encontrou Fernandão. O centroavante subiu mais que Iago Maidana e testou para as redes. Foi o quarto gol do camisa 99 pelo Esmeraldino no Brasileiro.

Em jogo de poucas chances, o Sport perdeu uma valiosa aos 23 minutos. Júnior Tavares fez jogada de linha de fundo e cruzou com perigo pela esquerda, a bola atravessou a área e chegou para Patric, que arriscou para boa defesa de Tadeu. No rebote, a bola voltou para o lateral, com o goleiro batido, mas Patric errou o alvo.

No segundo tempo, os donos da casa tiveram ótima chance para ampliar logo de cara, mas desperdiçaram. Aos três, Rafael Moura abriu na direita e deixou Shaylon na cara do gol, mas o meia bateu muito mal, sobre o gol.

Aos 13, o Sport chegou a balançar as redes, mas não valeu. Lucas Mugni recebeu cruzamento na área e ajeitou para Dalberto marcar; mas o centroavante estava impedido. Aos 17, Dalberto teve mais uma chance e dessa vez bateu no ângulo para grande defesa de Tadeu.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1X0 SPORT

Local: Estádio Hailé Pinehiro, em Goiânia (GO)

Data: 26 de dezembro de 2020, sábado

Horário: 19h00 (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes (Ambos SC)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)

Cartões Amarelos: Rafael Moura, Fernandão, Gustavo Blanco e Breno (Goiás)

GOLS

GOIÁS: Fernandão, aos quatro minutos do 1º tempo

GOIÁS: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches, Heron e Jefferson; Ariel Cabral (Miguel Figueira); Shaylon, Breno e Douglas Baggio (Gustavo Blanco); Rafael Moura e Fernandão (Vinícius Lopes)

Técnico: Glauber Ramos

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares (Sander); Marcão Silva (Bruninho), Ronaldo Henrique (Betinho), Lucas Mugni (Mikael), Thiago Neves e Marquinhos (Raul Prata); Dalberto

Técnico: Jair Ventura