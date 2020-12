Goiás x São Paulo: veja as prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Na noite da próxima quinta-feira (03), Goiás e São Paulo medem forças na Serrinha em duelo adiado da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor pensa em vencer para ser líder isolado da competição, o clube de Goiânia, o lanterninha do campeonato, tenta os três pontos para respirar na tabela.

O São Paulo do técnico Fernando Diniz terá praticamente o elenco inteiro à disposição para conseguir o triunfo fora de casa. Os únicos desfalques são o zagueiro Walce e o meia Liziero, machucados. Lucas Perri, Paulinho, Toró e Igor Vinícius, que estava lesionados, devem ser relacionados e estarem à disposição da comissão técnica, mesma situação do atacante Rojas. Diego Costa volta de suspensão, mas Arboleda deve jogar, segundo o ‘GE’.

Já a equipe esmeraldina tem alguns problemas. O zagueiro David Duarte e o volante Miguel Figueira receberam o terceiro cartão amarelo e, suspensos, não pegam o São Paulo. Na zaga, Heron deve formar dupla com Fabio Sanches. No meio, há a dúvida entre Gustavo Blanco e Henrique Lordelo. Outros desfalques são o lateral-direito Taylon, machucado e o meia Shaylon, que pertence ao São Paulo.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS X SÃO PAULO

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data e horário: 03 de dezembro de 2020, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real LANCE!

GOIÁS

Tadeu; Ratinho, Fabio Sanches, Iago Mendonça, Heron, Rodrigues; Ariel Cabral, Breno, Índio (Sandrinho); João Marcos (Keko), Fernandão. Técnico: Augusto César.

Desfalques: Taylon (lesionado), Shaylon (questão contratual)

Suspensos: David Duarte e Miguel Figueira

Pendurados: Fernandão, Heron, Vinicius Lopes, Caju, Ratinho e Luiz Gustavo

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda (Diego Costa) e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Walce e Liziero (lesionados)

Suspensos: –

Pendurados: Daniel Alves, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê e Fernando Diniz

Volta de suspensão: Diego Costa