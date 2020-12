Gol de Neymar contra o Basaksehir é eleito o mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira, Neymar venceu a eleição de gol mais bonito da fase de grupos da Liga dos Campeões. O tento escolhido foi o primeiro marcado pelo brasileiro na goleada por 5 a 1 do Paris Saint-Germain sobre o Istanbul Basaksehir, no Parque dos Príncipes, no dia 9 de dezembro.

Na ocasião, o camisa 10 recebeu passe de Verratti de costas para a área aos 21 minutos, girou o corpo, deu uma caneta no marcador e finalizou no ângulo esquerdo do goleiro Gunok. O golaço abriu a vitória do PSG e foi um dos três anotados por Neymar.

🥇 Neymar’s sensational solo effort against Başakşehir has been voted Goal of the Group Stage! 🎇👏👏👏#UCL | #UCLGOTGS | @nissansports pic.twitter.com/Sddsmw8wgG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 18, 2020

Com a goleada, a equipe francesa garantiu o primeiro lugar do Grupo H, com 12 pontos. Apesar da boa colocação, o time comandado por Thomas Tuchel vai ter uma pedreira pela frente no torneio continental. Nas oitavas de final, o PSG vai enfrentar o Barcelona. O primeiro jogo será realizado no dia 16 de fevereiro de 2021, no Camp Nou, enquanto a volta está marcada para o dia 10 de março, no Parque dos Príncipes.

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Neymar foi o grande destaque do Paris Saint-Germain. Com seis gols em cinco partidas, o brasileiro é o artilheiro da competição, ao lado de outros três jogadores.