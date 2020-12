Golaço do meio-campo de Sóbis teve estudo e até sal grosso antes de vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro conseguiu uma importante vitória na noite do último sábado. No Mineirão, a equipe de Luiz Felipe Scolari goleou o Brasil de Pelotas por 4 a 1 e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Agora com 37 pontos e na 11ª colocação, a Raposa começa a olhar, mesmo que ainda de longe, para o G-4 da segunda divisão.

Uma das atrações da vitória do Cruzeiro foi o gol antológico de Rafael Sobis. O atacante recebeu no meio-campo após saída errada do Brasil de Pelotas, observou o goleiro adiantado e soltou o pé do meio da rua para marcar um golaço no Mineirão.

Na coletiva de imprensa após o duelo, Scolari falou sobre o mérito do atacante no gol, mas ressaltou que foi fruto de um estudo da comissão técnica. “O gol do Sobis foi uma obra de arte.

Também foi feito um estudo por nós junto ao nosso departamento com os jogadores. O goleiro adversário joga sempre muito adiantado, então, para um jogador inteligente, aconteceu o que aconteceu”.

Porém, além do trabalho da comissão técnica e dos atletas, outro fator pode ter entrado em ação, mas antes da partida: a mística.

Antes do início do duelo, o preparador físico Anselmo Sbragia passou no gramado com um pacote de sal grosso e jogou um punhado perto das traves e na grande área.

“Sou gaúcho, então sal grosso para mim só serve para churrasco (risos). Não me apego a isso. Não fez gol para nós, mas temos que respeitar. Cada um tem sua crença”, disse o autor do golaço.

Nas 25 primeiras rodadas da Série B, o Cruzeiro realizou 13 partidas em casa, com apenas quatro vitórias, tendo somente a 16ª melhor campanha entre os mandantes da Série B do Campeonato Brasileiro.