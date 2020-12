Goleada do Liverpool tem marcas batidas por Klopp e façanha de assistências na Premier League

Cada vez mais líder da Premier League, o Liverpool massacrou o Crystal Palace neste sábado (19), pela 14ª rodada da competição. A goleada história por 7 a 0 no Selhurst Park marcou não apenas uma atuação de gala dos Reds, como também a quebra de recordes e marcas.

A vitória deste fim de semana foi a 127ª de Jürgen Klopp à frente da equipe inglesa em jogos da Premier League, isolando o alemão como técnico com mais triunfos com os Reds na competição, superando Rafa Benítez.

Em Anfield desde 2015, o treinador comandou a campanha do título inglês na temporada 2019/2020, encerrando o jejum que já durava 31 anos.

Além da marca de Klopp, os jogadores do Liverpool também fizeram história neste sábado. Pela primeira vez na competição, sete atletas diferentes deram assistências na mesma partida. Cada um dos gols da equipe diante do Crystal Palace saiu dos pés de um ‘garçom’: Mané, Firmino, Robertson, Alexander-Arnold, Salah, Matip e Oxlade-Chamberlain.

Autor de dois gols na partida, Salah se tornou o artilheiro isolado da Premier League. A segunda bola na rede do egípcio, inclusive, marcou 600º gol do Liverpool desde a chegada de Jürgen Klopp, sendo 427 pelo Campeonato Inglês.

Com a vitória acachapante por 7 a 0 fora e casa, a equipe chegou aos 31 pontos na classificação, cinco à frente do agora novo vice-líder Everton, e seis do Tottenham.

Cada vez mais pressionada, equipe de José Mourinho terá pela frente o Leicester City neste domingo (20), em confronto que terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e pelo ESPN App, a partir das 11h (de Brasília), com tempo real com vídeos direto no ESPN.com.br.

Embalado, o Liverpool voltará a campo pela Premier League só no próximo domingo (27), contra o West Bromwich, em Anfield.