Goleiro do time sub-17 do Palmeiras é convocado pela Seleção Brasileira sub-20

O goleiro Natan, integrante do time sub-17 do Palmeiras, foi convocado pelo técnico André Jardine nesta quinta-feira para defender a Seleção Brasileira sub-20. Em entrevista ao site oficial do clube alviverde, o jovem atleta celebrou a chance de atuar pela equipe nacional.

“Estou muito feliz com essa convocação. Ter a oportunidade de estar pela primeira vez com a sub-20 mesmo em meu último ano de sub-17 mostra que estou no caminho certo. Vou agarrar a oportunidade e tirar o máximo desta experiência para poder ajudar o Brasil a ser campeão da competição”, declarou Natan.

Com 2,00m de altura, o goleiro já tinha sido convocado para defender a Seleção sub-17. Agora com o time sub-20, ele participará de um quadrangular a ser disputado na Granja Comary com as participações de Bolívia, Chile e Peru, de 12 a 18 de dezembro. O torneio serve como preparação para o Sul-Americano, marcado para fevereiro.

Natan é o 11º palmeirense convocado para uma Seleção de base em 2020. O meio-campista Danilo e o atacante Gabriel Veron (sub-20), o goleiro Murilo, os zagueiros Jhow, Serafim e Gabriel Vareta, o meio-campista Luiz Freitas e os atacantes Giovani e Ruan Ribeiro (sub-17) e o atacante Keven Fernando (sub-15) completam o grupo.