Google agora permite ver carros em realidade aumentada

Uma nova funcionalidade de realidade aumentada anunciada pela Google promete facilitar a análise de carros em suas buscas. Se antes já era possível visualizar modelos de animais, rotas e afins, a gigante decidiu expandir esse tipo de experiência, trazendo um recurso que pode se provar uma ajuda e tanto a consumidores e concessionárias durante a pandemia.

Inicialmente disponível a usuários dos Estados Unidos, por enquanto, foram contemplados pela solução veículos da Volvo e da Porsche. Ao selecionar uma das opções compatíveis, está nas mãos do usuário a definição do plano de fundo, que pode ser genérico ou real, com o uso da câmera.

Para isso, basta selecionar o botão “Explorar” no “Painel de informações” da montadora e, logo depois, “Ver em 3D” – o que permite a você conferir detalhes internos e externos das unidades. Mais de 250 carros diferentes já fazem parte da solução, exclusiva para Android.

Customização de cores está entre as possibilidades.Fonte: Reprodução

Nos modelos atualizados pela novidade, é suportada a mudança de cores dos veículos e são exibidos, inclusive, aspectos como materiais utilizados nos assentos e botões incluídos em volantes. “Caso esteja procurando um carro novo, logo poderá pesquisá-lo no Google e ver uma opção de realidade aumentada bem na sua frente”, aponta a companhia.

Como era de se esperar, novas parcerias devem expandir a experiência no futuro, e a empresa, claro, já está atrás disso. “Quando você não pode entrar nas lojas para verificar um produto de perto, a AR pode trazer o showroom até você”, defende.

On Android, we launched our first cloud streamed 3D content in Search, enabling users to see cars in high fidelity and with a set of cinematic 3D backgrounds to get the most photorealistic 3D experience to date. Check out the Corvette, 2020 Audi R8, or 250+ more models now! pic.twitter.com/v6iWMvWsDT

— Rajan Patel (@rajanpatel) December 18, 2020