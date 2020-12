Google anuncia abertura de vagas em estágio 100% em casa

O Google Brasil faz saber aos interessados a abertura das inscrições para seu programa de estágio 2021. Estudantes de todo o país poderão participar do processo seletivo, que será totalmente remoto.

No total, são 15 vagas disponíveis. O estágio tem duração de cinco meses, de julho a dezembro de 2021. As inscrições podem ser feitas no site de carreiras do Google até 22 de dezembro. O valor da remuneração não foi informado, mas a empresa garante que é compatível com o mercado.

O Google informa que os candidatos serão avaliados de acordo com as suas habilidades e competências, e não exatamente pelas áreas em que estudam.

“Entre outras características observadas durante a seleção, estão a capacidade analítica e o interesse em resolver desafios dos negócios; interesse no digital e habilidades organizacionais, além da capacidade de atuar em ambientes diversificados”, afirma.

Os interessados devem estar cursando qualquer graduação em universidade brasileira, com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e março de 2022.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever através do site de carreiras do Google. As inscrições podem ser feitas até 22 de dezembro.