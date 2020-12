Google Camera Go agora traz modo HDR para celulares de entrada

O aplicativo Google Camera Go, que está presente em diversos smartphones de entrada, recebeu funções de HDR. Nesta semana, o perfil oficial do Android revelou que o app voltado para celulares mais baratos agora possui um modo de captura em High Dynamic Range.

Segundo descreve o perfil do Android, o modo HDR permite capturar fotos com “detalhes mais nítidos e cores mais ricas a qualquer hora do dia”. A novidade foi divulgada com uma comparativo de imagem, mas a empresa não revela qual celular foi responsável pela foto e diz que os resultados podem “variar de acordo com a fabricante”.

A Google ressalta que os resultados do HDR podem variar de acordo com o aparelho e fabricanteFonte: Android/Twitter

Apesar de a publicação anunciar a chegada do recurso, a tendência é que a distribuição ampla do HDR no Camera Go demore alguns dias. Segundo ressalta o XDA Developers, se a Google seguir seus padrões, a novidade chegará primeiro nos smartphones Nokia 1.3, Wiko Y61 e Wiko Y81.

Night Mode já disponível

O suporte para HDR chega ao Camera Go após outra grande ferramenta de imagem dar as caras no app. Em outubro, a Google começou a liberar o Night Mode para a versão otimizada de seu aplicativo de câmera.

Low light, camera, action ??! With Night Mode on Camera Go, take high-quality photos on your Android phone, no matter what time of day it is. pic.twitter.com/UooQhAm9tF — Android (@Android) October 5, 2020

O Night Mode é uma ferramenta presente nos smartphones Pixel que melhora a captura de imagem em ambientes com baixa iluminação. É importante ressaltar, porém, que o modo noturno e o HDR só estão disponíveis em alguns aparelhos com o Camera Go, já que exigem mais do hardware do smartphone.

O Camera Go foi lançado em 2020 pela Google e traz algumas funções presentes nos smartphones Pixel para celulares de entrada, como o Modo Retrato. O aplicativo está disponível para todos os celulares com o sistema Android Go e funciona até mesmo em aparelhos com menos de 1 GB de RAM.