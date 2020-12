Google Chrome 88 é lançado em versão beta no Android e PC

A Google lançou recentemente a versão 88 do Chrome em beta. A nova edição já pode ser baixada no Android e computadores com Chrome OS, Linux, macOS ou sistemas Windows.

O novo beta começou ontem (3), após a empresa lançar no mês passado a versão estável do Chrome 87. Segundo informa o Android Police, os usuários não encontrarão grandes novidades na parte visual da edição que entrou em beta, mas algumas ferramentas foram adicionadas “nos bastidores” do navegador, principalmente na edição mobile.

A nova versão do Chrome Beta já pode ser baixada no AndroidFonte: Play Store

A versão beta do Chrome 88 possui uma nova API chamada Digital Goods, que promete facilitar o gerenciamento e compra de bens digitais em aplicativos web. O novo sistema funciona em conjunto com a ferramenta de pagamento do Android, que é utilizada para realizar transações.

Segundo a empresa, a ferramenta é necessária para que aplicativos web consigam realizar vendas por meio da Play Store, já que, assim como na loja da Apple, meios de pagamentos externos são proibidos na plataforma. “Sem isso, os websites que vendem bens digitais não podem ser instalados pela Play Store”, explica a Google.

Outra novidade que está chegando com o Chrome 88 é a melhoria do modo escuro. Agora, a interface amigável aos olhos também pode ser aplicada em mais partes da página, como barra de rolagem e controles. A nova edição também inclui aprimoramentos para efeitos de realidade aumentada.

O beta também continua os planos da Google para encerrar o suporte para FTP. Após iniciar a remoção de suporte com o Chrome 72, a nova edição de testes começa o processo para desativação completa do padrão no navegador. “No Chrome 88, todo o suporte a FTP está desativado”, explica a companhia.

Você pode conferir todas as mudanças trazidas no Chrome 88 no site do Chromium. A versão beta do navegador pode ser baixada no PC e Android atualmente, mas os usuários podem enfrentar bugs durante o uso da edição em desenvolvimento.