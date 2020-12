Google Cloud Print será encerrado nesta sexta-feira

Após 10 anos, o Google Cloud Print será encerrado na próxima sexta-feira, 1º de janeiro de 2021. O serviço de impressão remota facilitou a vida usuários de dispositivos com Chrome OS e de outros aplicativos da companhia – como o Google Docs.

Sua principal função era conectar impressoras domésticas ou corporativas à internet. Dessa maneira, o usuário poderia enviar documentos para impressão através da nuvem, usando computadores ou dispositivos móveis.

O Google Cloud Print era compatível com diversas impressoras e dispositivos.Fonte: TechSpot/Reprodução

Alternativas para o Google Cloud Print

Como alternativa ao fim do serviço, a Google recomenda que os usuários do Chrome OS usem a configuração do CUPS nas impressoras. Para outros sistemas operacionais, a companhia indica o formato de impressão da plataforma ou um provedor de impressões.

Com recursos semelhantes ao Google Cloud Print, outra opção é o software Mobility Print. Por exemplo, ele realiza impressões remotas pela Internet e no Windows. Ainda em fase de testes, o programa também está disponível para Chrome OS.

O aplicativo tem versões para dispositivos móveis com Android e iOS. No entanto, ele apenas possibilita enviar documentos para impressoras conectadas em redes locais.

Mobility Print surge como uma alternativa para o serviço de impressão remota da Google.Fonte: PaperCut/Reprodução

Breve história do Google Cloud Print

Lançado em 2010, o Google Cloud Print tinha o objetivo de tornar mais simples a impressão de documentos em dispositivos com Chrome OS. Na época, ele se tornou uma excelente solução, visto que o suporte ao sistema operacional era bem fraco.

Em 2017, a Google adicionou o recurso de impressão nativa que permite conectar os dispositivos a qualquer impressora compatível na mesma rede. Dessa forma, eliminou-se a necessidade de uma conexão em nuvem.

Dois anos mais tarde, a companhia revelou que o suporte ao Google Cloud Print seria encerrado no fim de 2020.