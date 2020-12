Google deve lançar celular com tela dobrável, aponta especialista

O segundo semestre de 2021 promete ser movimentado para quem aguarda ansiosamente a chance de conseguir seu primeiro celular com tela dobrável. Várias empresas preparam um modelo com display que abre e fecha, incluindo o Google.

De acordo com Ross Young, fundador e analista da companhia especializada em telas DSCC, uma lista dos smartphones dobráveis esperados para a segunda metade de 2021 inclui modelos de Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Google.

Second half of 2021 is going to be really exciting for foldable smartphones. At least 3 models from Samsung, 4 models from Oppo, Vivo and Xiaomi and 1 model from Google…BTW, no Z Fold Lite – Z Flip Lite. Specs for all are in our latest Foldable Report.

–

Podcast Canaltech: de segunda a sexta-feira, você escuta as principais manchetes e comentários sobre os acontecimentos tecnológicos no Brasil e no mundo. Links aqui: https://canaltech.com.br/360/

–

— Ross Young (@DSCCRoss) December 10, 2020