Google divulga quais foram as séries mais buscadas de 2020, veja lista

Recentemente, a plataforma de buscas do Google divulgou alguns dados interessantes relacionados às séries mais procuradas durante o ano de 2020. Talvez esse seja um dos anos mais diferentes, analisando as pesquisas, por conta das produções que figuram entre as mais populares.

A série mais procurada pelas pessoas no Google foi a minissérie documental Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, da Netflix, lançada no começo do ano. A produção traz às telas os conflitos vividos entre Joe Exotic e Carole Baskin, fazendo um grandioso sucesso entre os assinantes por diversos motivos.

Mesmo após o lançamento completo dos episódios, as discussões em torno das histórias continuaram a ser pauta em conversas do público pela internet. Talvez por conta de tudo isso é que outras empresas estão visando contar a história de Joe Exotic, mas agora de forma ficcional. Uma nova série sobre o assunto, protagonizada por Nicolas Cage, já está sendo desenvolvida, por exemplo.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Além desse projeto documental, a Netflix ainda figura na lista das 10 séries mais procuradas de 2020 com outras 6 produções originais e uma licenciada. Há a presença, por exemplo, de The Umbrella Academy, que lançou sua 2ª temporada neste ano, além das minisséries Ratched e O Gambito da Rainha, que bateram recordes significativos de audiência na plataforma de streaming quando foram lançadas.

Streaming domina lista de seriados mais buscados em 2020

A única série do Hulu a figurar na lista é Little Fires Everywhere. Protagonizada por Reese Witherspoon, Kerry Washington e Joshua Jackson, a trama apresenta mães de adolescentes que têm diferentes origens socioeconômicas e precisam lidar com problemas desafiadores.

A produção, desenvolvida por Celeste Ng, Shannon Huston, Rosa Handelman e Harris Danow, tem ao todo oito episódios, que no Brasil podem ser conferidos no Amazon Prime Video.

(Reprodução)Fonte: Hulu

Confira a lista completa divulgada pelo Google (as séries aparecem em ordem de maiores buscas).

1. Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness (Netflix)

2. Cobra Kai (Netflix)

3. Ozark (Netflix)

4. The Umbrella Academy (Netflix)

5. O Gambito da Rainha (Netflix)

6. Little Fires Everywhere (Hulu)

7. Outer Banks (Netflix)

8. Ratched (Netflix)

9. All American (The CW)

10. The Last Dance (ESPN/Netflix)

Como pode ser percebido pela lista completa, há uma presença forte de produções lançadas diretamente em plataformas de streaming. Tudo isso corrobora para o cenário atual, no qual as pessoas estão mais engajadas a consumir produções quando e onde quiserem.

Qual dessas séries você ainda não assistiu?