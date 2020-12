Google lança Doodle sobre a conjunção entre Júpiter e Saturno

A Google lançou um Doodle especial para celebrar o alinhamento entre Júpiter e Saturno, que ocorre hoje (21) e será visível a olho nu em todo o Brasil. A novidade também comemora a chegada do verão no hemisfério sul.

No Doodle sobre a “Grande Conjunção”, como a aproximação entre os dois maiores planetas do Sistema Solar também é conhecida, os gigantes gasosos são apresentados como personagens animados que se cumprimentam quando chegam próximos um do outro. Enquanto isso, a Terra observa o evento astronômico raro.

Ao clicar na animação criada em parceria com a NASA, que substitui temporariamente o logotipo da gigante de Mountain View na página inicial do buscador, o internauta tem acesso às principais notícias sobre o alinhamento dos planetas.

O evento raro é representado no Doodle especial.Fonte: Google/Reprodução

O fenômeno está sendo aguardado com grande expectativa pelos fãs da astronomia. A conjunção acontece a cada 20 anos, mas a última vez com os dois planetas tão próximos quanto agora foi há quase 800 anos. Vale ressaltar que apesar de aparecerem como um “planeta duplo” nesta noite, eles estarão a 450 milhões de quilômetros de distância um do outro.

Como observar a grande conjunção

Será possível observar o alinhamento entre Júpiter e Saturno cerca de uma hora após o pôr do Sol, nesta segunda-feira. Bastar olhar em direção ao oeste, pouco acima do horizonte, e localizar os dois pontos brilhantes no céu. Apps como Google Sky Map e Stellarium ajudam na localização deles.

É recomendável estar em local que ofereça uma visão desobstruída do céu, como um parque ou campo, e você não precisa utilizar nenhum equipamento de observação. Porém, o uso de telescópios e binóculos oferece um nível de detalhes maior dos dois planetas.

Caso não seja possível observar o evento na sua região, por algum motivo, uma alternativa é assistir à transmissão ao vivo da grande conjunção no canal do Observatório Nacional no YouTube a partir das 17h30, pelo link abaixo: