Google Meet recebe novas ferramentas para análise de dados

Uma nova atualização para o Google Meet permitirá aos administradores de contas corporativas do serviço ter uma visão mais detalhada sobre a qualidade das videochamadas realizadas por meio da plataforma, além de conferir outras informações sobre as reuniões online.

Segundo o Google, o update fornece detalhes adicionais à ferramenta de qualidade do Meet, deixando-a mais completa e possibilitando verificar quais fatores estão afetando a qualidade das ligações, inclusive em tempo real. Algumas das informações serão obtidas com base no feedback dado pelos participantes das chamadas à distância.

Os administradores poderão conferir, por exemplo, os tipos de conexão de rede utilizados na videoconferência (Wi-Fi, com fio ou móvel), as alterações de protocolo de rede (TCP, UDP) e as avaliações de qualidade da chamada ao final da ligação, caso elas sejam fornecidas pelos usuários.

As novidades não vão afetar os usuários finais do Meet, estando disponíveis exclusivamente para administradores.Fonte: Google/Divulgação

Também será possível saber quem convidou os participantes e os admitiu na sala de reunião, visualizar a ação de ativar ou desativar o som e descobrir os responsáveis por expulsar usuários, caso tal medida seja tomada. As métricas estarão disponíveis tanto nas conferências já concluídas quanto naquelas em andamento (neste último caso, os dados serão atualizados quase instantaneamente).

Como verificar as informações

Os novos detalhes fornecidos pela ferramenta estarão disponíveis para os administradores por padrão, ao abrir qualquer reunião na ferramenta de qualidade do Meet. Basta clicar na conferência desejada para exibir os detalhes, na linha do tempo, e passar o mouse sobre o evento para mostrar dados adicionais e as informações de data e hora.

Com as ferramentas de videoconferência sendo cada vez mais utilizadas pelas empresas durante a pandemia do coronavírus, a gigante das buscas quer se consolidar em meio à concorrência.

A finalidade da atualização é oferecer recursos que ajudem a evitar problemas de qualidade de ligação e segurança como os surgidos no Zoom e outros apps do tipo.