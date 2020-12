Google Play: melhores apps e games de 2020 para Android

A Google Play divulgou a lista dos aplicativos e jogos que foram destaques em 2020. Em um post divulgado no blog da companhia, o chefe editorial Brett Bouchard comentou como os apps ajudaram diversas pessoas a superar um ano tão complicado.

“O ano de 2020 mudou a forma como vivemos, trabalhamos e seguimos as rotinas que nos mantêm com os pés no chão”, argumenta. “Foi um ano de autorreflexão e aprimoramento. Assim, muitos apps contribuíram para encontrarmos um caminho”.

O streaming Resso apareceu entre os favoritos dos usuários brasileiros.Fonte: Resso/Divulgação

Entre os melhores apps de 2020, a Google Play escolheu o Centr como a plataforma para manter o corpo em forma durante a pandemia. Em seguida, o Intellect foi citado como a melhor ferramenta para manter o foco e estabelece novos hábitos.

Entre o público norte-americano, o Disney+ foi eleito o melhor app de entretenimento. Por outro lado, o streaming de música Resso foi o destaque entre os usuários de Android no Brasil.

Por fim, os editores do serviço da Google escolheram o aplicativo Loóna como o melhor do ano. No caso, ele é usado por diversas pessoas que buscam formas de relaxar e cuidar da saúde do sono.

Genshin Impact foi eleito o melhor jogo de 2020 pelos editores da Google Play.Fonte: miHoYo/Divulgação

Os melhores games da Google Play

Os jogos casuais foram os destaques entre os melhores games de 2020. Nos EUA, SpongeBob: Krusty Cook-Off ficou entre os favoritos dos usuários. Enquanto isso, o Dream League Soccer 2021 foi escolhido como o melhor do ano pelo público brasileiro.

No entanto, o RPG de ação Genshin Impact foi eleito pelos editores do serviço como o melhor game. Assim, eles elogiaram o maravilhoso mundo aberto do título do estúdio chinês miHoYo e os inúmeros mistérios que precisam ser resolvidos.

Concorda com a seleção de apps e games da Google Play? Então, conte para gente nos comentários quais foram os aplicativos que você experimentou em 2020.