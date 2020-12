Google Play Pass é lançado no Brasil por R$ 9,90 ao mês

O Google Play Pass, serviço de assinatura de apps e jogos para Android, estreia no Brasil esta semana, oferecendo acesso a centenas de títulos pagos na Play Store. A chegada ao mercado nacional foi anunciada pela gigante de buscas nesta segunda-feira (7).

Lançado em setembro de 2019 nos Estados Unidos, o Play Pass permite se livrar dos anúncios e das cobranças adicionais nos aplicativos e games inclusos na assinatura. Atualmente, mais de 650 opções estão disponíveis no pacote, mas a companhia de Mountain View promete adicionar novidades a cada mês.

Entre os títulos já liberados há desde apps para melhorar a produtividade a jogos que ajudam a relaxar. Alguns dos destaques são o serviço de previsão do tempo AccuWeather, o editor de imagens Photo Studio Pro e os games Sonic, Stardew Valley, Star Wars: Knights of the Old Republic, Terraria, Monument Valley, Sudoku e Crossword Puzzle Free.

Os assinantes do Google Play Pass podem usar apps e jogar sem visualizar anúncios.Fonte: Google/Divulgação

De acordo com a Google, todos os apps e jogos na Play Store identificados com a etiqueta Play Pass fazem parte do pacote. A lista completa dos títulos também pode ser encontrada pelos assinantes dentro de uma aba específica na loja oficial do Android.

Desconto para assinatura anual

A assinatura do Google Play Pass no Brasil custa R$ 9,90 por mês, mas quem assinar o plano anual tem direito a desconto, pagando R$ 89,99 pelos 12 meses. A novidade ficará disponível ao longo da semana e a contratação pode ser feita diretamente no app da Play Store, no menu no alto, à esquerda.

Interessados em utilizar o serviço têm a opção de fazer um teste gratuito durante 10 dias, conforme a empresa, antes de contratar o plano desejado na plataforma. Outro detalhe é que a assinatura pode ser compartilhada pelo titular com até cinco pessoas da mesma família, cada uma delas tendo direito a acesso individual.