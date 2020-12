Google prepara seu 1º celular dobrável para 2021

Seguindo a tendência que cresceu em 2020, a Google estria trabalhando em um modelo de smartphone dobrável. Segundo o analista Ross Young, a companhia de tecnologia deve lançar tal aparelho no segundo semestre de 2021.

A revelação complementa os dados encontrados em um documento vazado em agosto deste ano. Assim, o dispositivo atende pelo codinome “Passport” e fará parte da linha Pixel. Ademais, ele deve trazer uma versão pura do sistema operacional Android.

Novo aparelho da Google terá uma concorrência acirrada em 2021.Fonte: Business Insider/Reprodução

Em sua conta no Twitter, Young também comentou sobre os lançamentos da categoria produzidos por outras marcas. Então, ele pontua que o segundo semestre de 2021 será “realmente emocionante” para os celulares dobráveis.

Por exemplo, o analista cita o lançamento de ao menos três modelos fabricados pela Samsung. Apesar de incluir o Galaxy Z Flip Lite na lista, ele garante que a fabricante sul-coreana pode não lançar o modelo Galaxy Z Fold Lite.

Por fim, Young comenta que a Oppo e a Xiaomi também se preparam para colocar novos aparelhos dobráveis no mercado na segunda metade do ano que vem. Entretanto, não há detalhes sobre os modelos que serão publicados por essas marcas.

A Apple também deve apresentar um celular dobrável em 2021.Fonte: Slash Gear/Reprodução

Apple não deve ficar para trás

Rumores apontam que a Apple também trabalha no seu primeiro smartphone dobrável. Como as empresas citadas, a companhia norte-americana estuda lançar o novo dispositivo no último trimestre de 2021.

Seguindo os padrões da marca, acredita-se que os futuros modelos não chegarão ao mercado com um preço acessível. Podendo ser caro até mesmo para o público americano.

Por outro lado, se a fabricante embarcar nessa tendência, os celulares dobráveis podem se tornar um sucesso. Lembrando que, usualmente, os concorrentes costumam seguir os passos da Apple.