Google testa mostrar vídeos de Instagram e TikTok nas buscas

Encontrar vídeos do TikTok e do Instagram por meio de pesquisa no Google pode se tornar uma realidade em breve. A gigante de Mountain View está testando um novo recurso que permitirá agregar esses conteúdos em um carrossel dedicado no app do serviço de busca para dispositivos móveis.

A novidade, descoberta pelo site Search Engine Roundtable, é um avanço da função “Vídeos curtos” do Google Discover, que exibe conteúdos recomendados para os usuários dos celulares Android, mas mostrando clipes apenas de algumas plataformas, como do Twitter, da indiana Trell e do YouTube, pertencente à própria empresa.

De acordo com o TechCrunch, este novo carrossel de vídeos curtos exibe conteúdos do TikTok e do Instagram somente para determinados termos pesquisados, pelo menos por enquanto. Nos testes feitos pela página, eles conseguiram acessar o recurso, no Android e no iOS, fazendo buscas relacionadas ao time de futebol americano Green Bay Packers.

Vídeos das duas plataformas aparecem nos resultados da pesquisa no app do Google.Fonte: TechCrunch/Reprodução

Tocando em um dos clipes mostrados nos resultados, o usuário é direcionado à versão web da plataforma em questão, mesmo que possua o app nativo do serviço instalado no seu smartphone, podendo retornar à pesquisa pressionando a seta para trás. Segundo a publicação, trata-se de uma estratégia para fazer o internauta permanecer no Google.

Recurso limitado e em estágio inicial

A gigante da web não deu maiores informações a respeito desta nova função nem revelou quando ela será lançada oficialmente e de forma completa. No entanto, um porta-voz da companhia disse ao veículo que a novidade está em estágio inicial de testes e por isso funciona de maneira limitada, no momento.

Dessa forma, o carrossel de vídeos ainda não é exibido em todas as pesquisas na plataforma, mesmo estando disponível no app do Google para alguns usuários. Com o tempo, ele pode passar a agregar mais conteúdos, tornando os resultados das buscas muito mais completos e abrangentes.