GoPro lança atualização de firmware para a câmera HERO 9 Black

A fabricante GoPro anunciou nesta quinta-feira (17) uma atualização de firmware com diversas melhorias no funcionamento do modelo HERO 9 Black. O modelo foi lançado em setembro de 2020 e é o mais recente da linha de action cams da marca.

No geral, a versão 1.5 traz novidades em desempenho e novos atalhos e funções. A principal adição é deixar a transferência de conteúdos sem fio da câmera 30% mais rápida usando o GoPro App. A precisão do GPS também foi melhorada.

Além disso, foram adicionados os seguintes recursos, de acordo com a documentação oficial da fabricante:

Desempenho aprimorado do HyperSmooth 3.0 em baixas temperaturas;

Botão deslizante do atalho para câmera lenta

Suporte para transmissão ao vivo com o Módulo de lente Max, com suporte para Max HyperSmooth e SuperView, além de trava de horizonte na câmera;

Suporte para o Adaptador para microfone de 3,5 mm Pro para microfones externos

Além das novidades para a geração mais recente, uma atualização para os modelos HERO8 Black e GoPro Max também foi enviada. Ela aumenta a velocidade de transferência sem fio de arquivos em até 15% e 20%, respectivamente. Para fazer as atualizações, que já estão disponíveis para o público brasileiro, acesse a página oficial da fabricante ou o GoPro App em dispositivos móveis.