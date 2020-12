Raissa Barbosa participou do programa Hoje em Dia nesta quarta-feira (2) e aproveitou para alfinetar quem ainda está no jogo. A modelo foi eliminada de A Fazenda 12 em uma roça contra Lidi Lisboa e Mariano e comentou sobre a briga envolvendo Biel, Tays Reis e Jakelyne Oliveira. Para ela, o cantor quer prejudicar a amizade das duas. “Gosta de causar discórdia”, detonou ela.

A confusão entre os três participantes aconteceu na madrugada de sábado (28). Na ocasião, Biel questionou Tays por falar demais sobre o relacionamento dos dois para Jakelyne. Raissa discordou do comportamento do funkeiro.

“Eu acho que ficou bem claro que ele queria, sim, afastar as duas amigas. Até porque, quando a gente tem uma amizade com uma pessoa, a gente se abre pra pessoa, a Tays se abriu pra Jake”, opinou a eliminada.

Para completar, a modelo ainda ressaltou que peão costuma buscar meios de causar discussões sem sair como culpado. “Eu não entendi muito bem o que aconteceu nessa briga, mas o Biel gosta de fazer isso, gosta de causar discórdia. Como eu falei no [Hora do] Faro, ele dá a unhada e esconde as unhas”, completou.

