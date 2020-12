Gottino se rebela contra chefes e é cortado do amigo secreto da Record · .

Recontratado pela Record em maio, após curta passagem pela CNN Brasil, o jornalista Reinaldo Gottino não goza de muito prestígio na emissora atualmente. Nos bastidores, ele está em guerra contra os executivos da área artística, por causa de mudanças que vêm prejudicando seu Balanço Geral SP, e já está pagando um preço por isso: assim como Xuxa Meneghel, de saída, ele não foi convidado para participar do especial de fim de ano Família Record, em que talentos da emissora trocam presentes.

Segundo fontes ouvidas pelo ., Gottino vem reclamando abertamente de estratégias adotadas pelo departamento de Programação e está muito incomodado com um projeto, não-oficial, de desmembrar o quadro Hora da Venenosa do Balanço Geral e transformá-lo em um programa solo.

Nas últimas semanas, a direção da Record mudou o horário de início do Balanço Geral três vezes. Das 11h50, foi alterado para as 12h durante uma semana. Sem sucesso, o jornalístico voltou para as 11h50, mas foi alvo de novo teste, numa sexta-feira, iniciando novamente às 12h.

Em todas as ocasiões, Gottino reclamou abertamente. No estúdio do Balanço Geral SP, falou para sua equipe que a mudança era um erro absurdo, porque dez minutos são suficientes para alterar a rotina dos telespectadores fieis. Captadas pelos microfones, as broncas chegaram ao departamento Artístico, que reclamou ao Jornalismo.

Gottino também tem usado o recurso de “reclamar para a equipe” para criticar estratégias adotadas para favorecer o Hoje em Dia. A revista eletrônica tem feito intervalos comerciais somente após as 11h. O último deles, de cinco minutos, acaba três minutos antes do fim da atração.

Isso derruba a audiência nos minutos finais do Hoje em Dia. Com um boletim Jornal da Record 24 Horas e um Minuto do Casamento entre o final do Hoje em Dia e o início do Balanço Geral, o programa de Gottino começa com apenas três pontos no Ibope. Leva quase uma hora dobrar essa marca.

Um programa com Fabíola Reipert e Leo Dias?

O humor de Reinaldo Gottino, que se sentiu finalmente valorizado pela Record ao ser resgatado da CNN Brasil, também piorou depois que começaram a circular rumores de que a contratação do jornalista Leo Dias faria parte de um plano para desmembrar o quadro Hora da Venenosa do Balanço Geral.

A ideia defendida por setores da Record é juntar Fabíola Reipert, Leo Dias e Keila Jimenez em um programa de fofocas que ocuparia a faixa das 15h às 16h, substituindo a reprise de novelas.

Nos bastidores, a ideia de um programa só com “venenosos” divide opiniões. Seus defensores dizem que a atração manteria a audiência alta, evitando a fuga de 50% dos telespectadores que ocorre assim que o Balanço Geral termina. O Cidade Alerta, assim, não sofreria para levantar o ibope durante sua primeira hora, o que aumentaria sua média final.

Os detratores do projeto dizem que ele poria em risco o sucesso do Hora da Venenosa, porque não teria a “química” entre Gottino, Fabíola Reipert e Renato Lombardi, uma fórmula que funciona há cinco anos. E defendem a manutenção da reprise de novelas, porque assegura a permanência de anunciantes desse segmento de programação.

Outro lado: Record nega mudanças

O departamento de Comunicação da Record nega qualquer movimentação para a criação de um programa de fofocas. Também nega que Gottino tenha feito reclamações contra estratégias de programação e que o apresentador tenha sido barrado do especial Família Record justamente no ano em que voltou à Record.

Segundo a emissora, Gottino não participará do programa, que irá ao ar no dia 23, porque o formato neste ano será diferente, com menos participantes, devido à pandemia do novo coronavírus. Celso Zucatelli, apresentador do Balanço Geral Manhã, Geraldo Luis (que está fora do ar) e Luiz Bacci (do Cidade Alerta), no entanto, foram convidados.

Procurado pelo ., Reinaldo Gottino não quis comentar.