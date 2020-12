GRANDE PRÊMIO faz pré-corrida do GP de Sakhir de Fórmula 1

O fim de semana do GP do Sakhir de Fórmula 1 será o tema de debate do BRIEFING, o programa AO VIVO do GRANDE PRÊMIO nos domingos de disputa da principal categoria do automobilismo mundial. A edição que antecede à largada deste domingo (6) no anel externo do circuito barenita terá Victor Martins no comando da mesa virtual ao lado dos jornalistas Fernando Silva e Gabriel Curty e vai ao ar às 13h (de Brasília), pouco mais de uma hora antes do início da disputa no país insular, e aborda tudo sobre a classificação que coroou Valtteri Bottas como pole-position. Tudo na GPTV, o canal do GRANDE PRÊMIO no YouTube.

Mesmo sem a oposição de Lewis Hamilton, que não corre neste fim de semana por estar em processo de recuperação após ter sido infectado pelo novo coronavírus, Bottas não teve vida fácil. O finlandês conquistou a pole em Sakhir, mas com apenas 0s026 de frente para George Russell, prodígio britânico e escolhido pela Mercedes para substituir Hamilton. A vantagem de Bottas para o terceiro colocado, Max Verstappen, foi igualmente apertada: 0s056.

A grande surpresa da noite de sábado foi a presença de Charles Leclerc em quarto lugar no grid, colocando a Ferrari entre a Red Bull de Verstappen e a Racing Point de Sergio Pérez, que fecha o top-5 do grid em Sakhir. Em contrapartida, Alexander Albon, que segue no páreo e é o favorito para a segunda vaga na Red Bull no ano que vem, foi mal na classificação e vai partir somente em 12º lugar.

Além da Fórmula 1, o BRIEFING vai analisar também toda a rodada dupla derradeira da temporada 2020 da Fórmula 2, que tem Mick Schumacher muito próximo da conquista do título e Felipe Drugovich em grande forma depois da conquista de mais um pódio na temporada. O brasileiro foi declarado terceiro colocado depois da dupla punição imposta a Nikita Mazepin por conta das manobras ao longo da corrida 1 da categoria de acesso, realizada neste sábado.

Assista ao BRIEFING pré-corrida do GP de Sakhir de Fórmula 1 no GRANDE PRÊMIO