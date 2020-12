Grave acidente mata três pessoas em Penedo e deixa feridos

Envolvidos seriam da cidade de Propriá, em Sergipe

Nas primeiras horas desta manhã de domingo, 20 de dezembro, foi registrado um grave acidente nas imediações da subestação, na AL-110, em Penedo.

Informações preliminares não oficiais dão conta que um veículo da cidade de Propriá, Sergipe, foi um dos envolvidos neste acidente. De acordo com relatos, o motorista teria cochilado e ao perceber que estava saindo da pista, freou o carro bruscamente, perdeu o controle do veículo e se chocou contra uma mangueira, às margens da rodovia.

Há a informação extraoficial que três pessoas da mesma família, ocupantes do veículo, faleceram no local. Mais duas pessoas, sendo uma delas o motorista e um jovem de 10 anos, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, com vida.

Uma das vítimas foi encaminhada para a Unidade do Agreste em Arapiraca e uma outra para UPA de Penedo.

Mais informações em instantes

Fotos: Whatsapp