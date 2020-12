Grávida, Camila é obrigada a fazer check-up e tem surpresa · .

Camila (Carolina Dieckmann) em breve descobrirá que a gravidez é o menor de seus problemas em Laços de Família. A jovem começará a fazer seu pré-natal e passará por diversos exames para saber como está o bebê. Mas os resultados mostrarão que a saúde dela está muito frágil e com uma alteração.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a estudante universitária será encorajada pela mãe e também por Edu (Reynaldo Gianecchini) a marcar uma consulta médica para começar o acompanhamento de sua gravidez.

Ela será examinada na ginecologista, e a médica dirá que está tudo normal em relação à gestação. Ela orientará a paciente a não tomar nenhum remédio sem indicação médica e a fazer alguns exames, como um hemograma completo.

A jovem será instruída a voltar ao consultório duas semanas depois na sequência que vai ao ar nos próximos capítulos da trama.

“Eu ainda não acabei! Tenho algumas instruções a passar sobre alimentação”, falará a profissional. “Este capítulo eu vou querer ouvir direitinho”, dirá Helena (Vera Fischer), que comentará que a filha vive de dieta.

Porém, quando receber os resultados, Camila terá uma surpresa negativa. Ela descobrirá que seu exame de sangue detectou alterações em seu organismo. Será o princípio do diagnóstico de leucemia, um tipo de câncer, que abalará toda a família e terá cenas comoventes no folhetim escrito por Manoel Carlos.

Laços de Família foi exibida originalmente no ano 2000. A trama é reapresentada nas tardes da Globo de segunda a sexta

