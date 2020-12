Grávida, Camila teme reação de Edu e pede ajuda a Helena · .

Os temores de Camila (Carolina Dieckmann) se concretizarão: ela descobrirá que está grávida de Edu (Reynaldo Gianecchini) em Laços de Família. A garota chegará em casa com o teste de gravidez e pedirá ajuda à mãe. Apavorada, ela vai querer que Helena (Vera Fischer) lhe diga o que deve fazer.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a estudante estará desconfiada da gravidez e pedirá conselhos a Capitu (Giovanna Antonelli). A amiga a incentivará a fazer logo um teste, e então Camila terá a comprovação de que está esperando um bebê.

Assim que chegar em casa com o resultado do exame, ela irá falar com a mãe. “Mãe, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Eu tô grávida”, dirá a personagem de Carolina Dieckmann, com lágrimas nos olhos. Helena ficará sem saber o que dizer durante alguns segundos. “Eu tô muito surpresa, claro, mas também estou muito feliz”, falará a esteticista.

A filha dirá que não esperava ter engravidado assim, sem querer. “Eu não achei que fosse acontecer, eu estava para ficar menstruada, eu achei que não fosse dar tempo de eu engravidar, você entende? O Edu me perguntou no dia, eu falei que não tinha problema. Acho que ele pensou que eu estava tomando pílula”, lamentará a jovem.

A personagem de Vera Fischer vai querer saber o que Edu terá dito sobre a gravidez, e a filha revelará que ele ainda não sabe de nada. “Eu queria te contar em primeiro lugar, queria que você fosse a primeira a saber pra você me dizer o que eu devo fazer”, falará Camila. Helena se sensibilizará com a situação e abraçará a filha.

