Grêmio e Santos abrem quartas de final da Libertadores em Porto Alegre

Grêmio e Santos farão duelo brasileiro nas quartas de final da Libertadores da América. A primeira partida será nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na arena em Porto Alegre.

O Tricolor deve contar com os retornos do zagueiro Kannemann e do meia Jean Pyerre ao time titular. O técnico Renato Gaúcho faz mistério, mas a dupla deve sair jogando.

“Graças a Deus não teve nada a ver com a lesão antiga, mas é por uma sequência de jogos que eu não tinha faz tempo. Mas isso (de jogar contra o Santos) quem vai definir é o professor (Renato). O mais importante é eu estar bem e não acontecer o que aconteceu ano passado, algo que não quero mais. Por isso estou até com trauma. Agora fica nas mãos do professor. Mas o grupo é muito forte, tem bastante jogadores para as posições, para repor. Quem jogar vai se sair muito bem”, disse Jean, ao Sportv.

No Peixe, Lucas Veríssimo deve atuar depois de cogitar ficar fora pela insatisfação com o insucesso na negociação com o Benfica, de Portugal. Luiz Felipe está suspenso e Arthur Gomes fora em função da covid-19.

Soteldo, um dos destaques da equipe de Cuca, prevê um grande duelo.

“Sabemos o rival que vamos enfrentar, sabemos a história que eles têm, mas são duas grandes equipes, 11 contra 11, e precisamos nos concentrar em fazer o nosso trabalho bem feito, assim como eles também estão se preparando bem”, analisou o venezuelano.

O último encontro entre Grêmio e Santos pela Libertadores ocorreu em 2007, quando o Tricolor venceu por 2 a 0 no Olímpico e perdeu por 3 a 1 na Vila Belmiro, porém, se classificou pelo gol fora de casa de Diego Souza, hoje atleta dos gaúchos.

No Campeonato Brasileiro, o Grêmio é o quarto colocado, com 40 pontos, dois a mais que o Santos, o oitavo. As equipes fazem campanhas semelhantes e se dividem entre a competição nacional e a internacional.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SANTOS

Data: 9 de dezembro de 2020 (quarta-feira)

Local: Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Árbitro: Juan Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Eber Aquino (PAR)

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Luiz Fernando, Pepê e Diego Souza

Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Jobson), Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Sandry) e Kaio Jorge

Técnico: Cuca