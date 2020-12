Grêmio e Santos empatam por 1 a 1 em Porto Alegre, e vaga na semifinal fica indefinida

Grêmio e Santos fizeram um jogo emocionante e empataram por 1 a 1, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Conmebol Libertadores. Com isso, a vaga na semifinal da competição continental está totalmente indefinida.

Com o resultado, o clube praiano se classifica com qualquer vitória ou empate por 0 a 0 no duelo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. Para os tricolores, será necessário buscar um triunfo ou empate por 2 a 2 ou mais. Se houver novo 1 a 1, a decisão será nos pênaltis.

Em campo, a partida começou bastante truncada, com muitos erros de passes e os dois times fazendo muitas faltas.

Enquanto isso, o árbitro paraguaio Juan Benítez mostrava estar sentindo a pressão, errando em várias decisões e aplicando cartões desnecessários.

O Peixe, porém, era melhor em campo, trabalhando melhor as jogadas e chegando com muito mais frequência à meta adversária.

E, em uma boa descida gerada por uma cobrança de lateral, aos 36 do 1º tempo, o Alvinegro abriu o placar.

Após cruzamento da direita, Vanderlei afastou mal, Felipe Jonatan mandou de cabeça para a área e Kaio Jorge, no reflexo, desviou para o fundo das redes.

O Grêmio sentiu o gol, e quase ficou em uma situação complicadíssima minutos depois, quando Pinares deu carrinho perto de Pituca e levou cartão vermelho direto.

No entanto, o árbitro foi chamado ao VAR, revisou o lance e acabou cancelando a expulsão do gremista, enquanto o santista foi quem levou amarelo por um pisão.

E, assim, o 1º tempo se encerrou com um Santos bem melhor, enquanto o Imortal finalizou apenas uma vez em 45 minutos.

Na volta dos vestiários, a partida seguiu um tanto nervosa, com entradas ríspidas dos dois lados e mais luta do que futebol.

Dessa forma, os técnicos resolveram trabalhar: Renato Gaúcho sacou Maicon e Luiz Fernando e colocou Darlan e Ferreira. No Peixe, Cuca trocou Jobson por Alison.

Aos 20, veio a melhor chance tricolor até ali no jogo: David Braz cobrou falta com muito veneno e John fez grande defesa. No escanteio, Diego Souza cabeceou e o arqueiro agarrou firme.

O Santos respondeu na sequência: Pituca bateu forte e Vanderlei espalmou. No rebote, Kaio Jorge girou e finalizou cruzado, tirando tinta da trave.

Nos minutos finais, o Imortal melhorou, apesar de seguir com dificuldades de passar a marcação santista.

Assim, Renato colocou Everton no lugar de Pinares, enquanto Cuca ingressou Madson na vaga de Kaio Jorge, fechando totalmente o Alvinegro e explorando os contra-ataques.

Em uma dessas rápidas escapadas, já aos 46, Jean Mota recebeu livre na área e cabeceou por cima do gol, perdendo excelente chance de ampliar.

Mas quando parecia que a partida terminaria empatada, o Grêmio justificou seu apelido de “Imortal”: Ferreira cruzou para a área e a bola bateu no braço de Vinícius Balieiro.

Após muita (mas muita) confusão e longa análise do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Diego Souza bateu e decretou a igualdade em Porto Alegre.

Detalhe: por causa da demora no vídeo, o tento gremista saiu aos 56 minutos do 2º tempo!

Kaio Jorge (esq), do Santos, e Geromel, do Grêmio, disputam jogada EFE

Grêmio 1 x 1 Santos

GOLS: Grêmio: Diego Souza (pênalti) Santos: Kaio Jorge

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Churín), Geromel, Kannemann (David Braz) e Diogo Barbosa; Maicon (Darlan), Matheus Henrique e Pinares (Everton); Pepê, Luiz Fernando (Ferreira) e Diego Souza Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS: John; Pará (Jean Mota), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Alison), Diego Pituca e Sandry (Vinícius Balieiro); Lucas Braga, Marinho (Bruno Marques) e Kaio Jorge (Madson) Técnico: Cuca

Foi apenas o 3º encontro entre Grêmio e Santos na história da Libertadores

5º gol de Kaio Jorge em 36 jogos pelo Santos na temporada

O Grêmio teve 58% de posse de bola no 1º tempo

O Santos finalizou 6 vezes no 1º tempo, contra só 1 do Grêmio

21º gol de Diego Souza em 42 jogos pelo Grêmio na temporada

O Santos terminou o jogo com 13 finalizações, contra 11 do Grêmio

O Santos terminou o jogo com 20 faltas, contra 10 do Grêmio

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias, pelo Brasileirão.

Sábado, 12/12, 21h*, Goiás x Grêmio

Domingo, 13/12, 16h*, Flamengo x Santos

*horário de Brasília