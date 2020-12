Grêmio encerra preparação para duelo contra o Santos pelas quartas da Libertadores

O Grêmio finalizou nesta terça-feira sua preparação para enfrentar o Santos pela Libertadores. A partida, que é válida pela ida das quartas de final da competição, acontece na quarta às 19h15 (de Brasília), na Arena.

Os treinamentos finais do Tricolor foram focados na parte tática e na realização de ajustes em jogadas de bola parada. Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, os jogadores trabalharam o posicionamento e a estratégia para o confronto.

Além das atividades coletivas, o treinador também treinou as movimentações de cada setor do time. No final, o grupo praticou as bolas paradas ofensivas e defensivas. A escalação para o duelo não foi divulgada pelo comandante.

Jogando em casa, o Grêmio busca construir uma boa vantagem para não passar dificuldades no segundo jogo. A volta acontece na próxima semana, no dia 16, na Vila Belmiro.