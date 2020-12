Grêmio encerra preparação para duelo decisivo contra o São Paulo

Nesta terça-feira, o Grêmio encerrou a sua preparação para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, diante do São Paulo. O confronto ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na casa do Tricolor Gaúcho.

Os atletas iniciaram as atividades desta tarde realizando exercícios de ativação muscular e aquecimento. Na sequência, o técnico Renato Portaluppi chamou os seus 11 titulares e passou as primeiras orientações para o treino tático. Com a bola rolando, o comandante orientou o posicionamento e a movimentação dos jogadores.

Para fechar o treino, a comissão técnica propôs treinamentos específicos de bola parada defensiva e ofensiva, incluindo pênaltis.

A provável escalação titular do Grêmio para o jogo é com: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan; Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Com uma lesão muscular na panturrilha, o volante Maicon será desfalque.

Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Tricolor, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 30, dessa vez no Morumbi.