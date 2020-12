Grêmio faz último treino e ensaia pênaltis antes de decisão contra o Santos

Nesta terça-feira, o elenco do Grêmio fez o último trabalho antes da partida decisiva contra o Santos, válida pela volta das quartas de final da Libertadores. O confronto será, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O técnico Renato Portaluppi decidiu ajustar os últimos detalhes nas atividades realizadas no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Os jogadores trabalharam tanto a questão dos posicionamentos (ofensivos ,defensivos e em bola parada), como a criação de jogadas. Por fim, os atletas treinaram cobranças de pênaltis.

Com o fim do treino, os jogadores almoçaram e viajam no início da tarde desta terça-feira. Após desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, a delegação do Tricolor Gaúcho se desloca de ônibus até Santos e lá se concentra até o jogo. O Grêmio precisa superar o placar agregado da partida em sua casa, que terminou em 1 a 1. Pelo critério do gol fora, o Peixe se classifica em caso de empate sem gols.