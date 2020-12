Grêmio finaliza treinamentos para enfrentar o Sport em Recife

O Grêmio encerrou nesta sexta-feira a preparação para seu próximo jogo. No sábado, o Tricolor enfrenta o Sport às 19 horas (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda em São Paulo, os treinamentos foram realizados nesta manhã no CT Joaquim Grava, do Corinthians. Sob o comando de Renato Gaúcho, os jogadores praticaram atividades voltadas para a parte técnica. A delegação viaja para o local da partida durante o período da tarde.

O Grêmio possui 41 pontos e ocupa a 6ª posição do Brasileirão, enquanto o Sport é o 15º colocado, com 28. Em caso de vitória, o Tricolor pode entrar no G-4 do campeonato.