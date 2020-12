Grêmio inicia preparação para enfrentar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio voltou aos treinamentos no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira. Após empatar com o Santos pela Libertadores, a equipe iniciou a preparação para seu próximo compromisso, contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que começaram a partida diante do Peixe realizaram uma atividade de recuperação na academia. O restante fez trabalhos técnicos no gramado.

Depois do tradicional aquecimento, o grupo que treinou em campo praticou exercícios em curto espaço e com finalizações. Posteriormente, alguns atletas que entraram no decorrer da partida da Libertadores participaram do treinamento.

O técnico Renato Gaúcho deve definir o time titular nesta sexta. No entanto, já é certo que o treinador não poderá contar com Diego Souza, que está suspenso.

O duelo contra o Goiás acontece no sábado, às 21 horas (de Brasília), no Estádio da Serrinha. O Tricolor ocupa a 4ª posição do Brasileiro, enquanto o Esmeraldino se encontra na lanterna.