Grêmio reserva vence Atlético-GO com gol de Churin e mantém sequência invicta

Entre os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, o Grêmio foi a campo neste domingo, na Arena, com uma escalação recheada de reservas e mesmo assim venceu o Atlético-GO por 2 a 1 em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileiro.

Renato Gaúcho colocou apenas Vanderlei e Darlan entre os onze iniciais que estiveram em campo contra o São Paulo na quarta-feira, na vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da semi.

Dudu, aos 44 minutos do primeiro tempo, fez contra e abriu o placar para o Grêmio. Churin estava no lance, num cruzamento, e certamente empurraria para o fundo das redes se não fosse o toque do rival.

O empate do Atlético-GO veio aos 12 do segundo tempo, com Ferrareis.

Mas Churin balançou as redes aos 17 da etapa final para recolocar os gaúchos na frente do placar.

Inicialmente, a arbitragem havia marcado impedimento de um outro atleta do Grêmio. Mas o VAR validou o lance.

Com o resultado, o tricolor gaúcho vai aos 45 pontos e sobe para a quinta colocação no Brasileirão.

O Grêmio ainda mantém sua invencibilidade de 12 jogos no torneio, sendo oito vitórias e quatro empates neste período.

Já o Atlético-GO fica nos 34 pontos em 12º.

O Grêmio agora espera até quarta-feira para o jogo de volta contra o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil.

Grêmio 2 x 1 Atlético-GO

GOLS: Dudu (contra) e Churin (GRE); Ferrareis (ATL)

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, Eder, Gilvan, Nicolas; Wellington, Marlon, Maranhão, Ferrareis; Chico e Roberson Técnico: Roberto Cavalo

GRÊMIO: Vanderlei; Vanderson, Paulo Miranda, Ruan, Cortez; Lucas Silva (Matheus Henrique), Darlan, Ferreira (Pepê), Alisson (Thaciano) e Pinares (Everton); Churin (Rodrigues) Técnico: Renato Gaúcho