Grêmio se reapresenta após goleada e eliminação para o Santos na Libertadores

Após goleada por 4 a 1 para o Santos na quarta-feira e eliminação na Libertadores, o Grêmio se reapresentou nesta quinta-feira tentando virar a chave. Os gaúchos jogam pelo Campeonato Brasileiro no final de semana e iniciam a disputa das semifinais da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na semana que vem.

Ainda em Santos, a equipe fez trabalho regenerativo na academia, sem atividade em campo. Como joga contra o Sport fora de casa no sábado, o Tricolor Gaúcho seguirá em Santos até sexta-feira, quando então viaja para o Recife.

Na capital pernambucana, o Grêmio tenta reabilitação e um lugar no G4. Após tropeço para o Goiás no último final de semana, a equipe caiu para o 6º lugar, com 41 pontos. A boa notícia para os gremistas é que Palmeiras e Internacional, 4º e 5º colocados respectivamente, duelam, também no sábado. Os rivais somam os mesmos 41 pontos.

Após o confronto, o Tricolor volta à Porto Alegre onde passa a se preparar para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na quarta-feira contra o São Paulo. A volta acontece no Morumbi, dia 30.