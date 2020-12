Grêmio só foi derrotado em uma de nove partidas seguintes a eliminações na Libertadores; veja números

Na última quarta-feira (16), o Grêmio foi eliminado da Conmebol Libertadores após ser goleado pelo Santos por 4 a 1 na Vila Belmiro. A elimnação acabou com o sonho do Tricolor em conquistar o tetra da competiçao continental. Seria o quarto ano consecutivo do clube chegando na semifinal da competição.

No entanto, uma estatística positiva irá animar o técnico Renato Gaúcho para a sequência da temporada, visando a Copa do Brasil, competição que o clube está na semifinal, e o Campeonato Brasileiro.

No século XXI, após as eliminações na Libertadores, o Grêmio, em nove oportunidades, só foi derrotado em uma na partida seguinte à queda.

Veja abaixo:

2003 – Depois da queda para o Independiente Medellín – Figueirense 2 x 1 Grêmio – Brasileirão

2007 – Depois do vice para o Boca Juniors – Inter 0 x 2 Grêmio – Brasileirão

2009 – Depois da queda para o Cruzeiro – Grêmio 4 x 1 Athletico-PR – Brasileirão

2011 – Depois da queda para a Universidad Católica – Inter 2 x 3 Grêmio – Campeonato Gaúcho

2013 – Depois da queda para o Independiente Santa Fe – Grêmio 2 x 0 Náutico – Brasileirão

2014 – Depois da queda para o San Lorenzo – Santos 0 x 0 Grêmio – Brasileirão

2016 – Depois da queda para o Rosario Central – Grêmio 0 x 0 Corinthians – Brasileirão

2018 – Depois da queda para o River Plate – Atlético-MG 0 x 1 Grêmio – Brasileirão

2019 – Depois queda para o Flamengo – Grêmio 3 x 0 Botafogo – Brasileirão

Neste sábado, o Grêmio terá pela frente o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h. O Leão está na 15ª posição, com 28 pontos, e luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Já o Tricolor, que estava invicto há 16 jogos até perder para o Santos, está em 6º, com 41 pontos, a 12 do líder São Paulo, e ainda sonha com o título brasileiro.

Após a derrota para o Santos, o técnico Renato Gaúcho falou que o ‘vexame’ que o Grêmio dá é chegar em todas as competições, afirmou que o principal problema foi tomar o gol aos 11 segundos e disse que o clube já vira a chave para o Brasileirão.

“Nessas horas tem gente que gosta de apunhalar. O Grêmio não dá vexame. Mas o nosso vexame é chegar em todas as competições.”

“O problema foi tomar um gol aos 11 segundos. E aí tudo muda, porque dá moral ao adversário. O Santos foi melhor e ponto, amanhã (quinta) a gente vira a chave e começa a pensar no Campeonato Brasileiro.”

E, se depender do desempenho em 2019 após a eliminação para o Flamengo, o Grêmio tem tudo para disparar no torneio nacional. Das 11 partidas que disputou, ganhou nove e perdeu somente duas. O Tricolor ainda tem 14 partidas por disputar no Brasileirão.