Grêmio vence Atlético-GO com reservas antes de duelo decisivo contra o São Paulo

Mesmo com escalação reserva, o Grêmio fez o dever de casa e venceu o Atlético-GO neste domingo por 2 a 1, em duelo válido pelo encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo mantém o Tricolor Gaúcho na 5ª posição da tabela, dois pontos abaixo do G4.

Com mais volume de jogo na primeira etapa, os mandantes abriram o placar com gol contra de Dudu. Na segunda etapa, sofreram o empate em cabeçada de Gustavo Ferrareis, mas logo se recuperaram e voltaram à frente do placar, com Churín.

O Grêmio chegou aos 45 pontos na 5ª colocação do Brasileiro, dois pontos abaixo do Internacional, primeira equipe no G4, e um acima do Palmeiras, que fecha o G6.

A equipe, que descansou seus titulares e usou apenas algumas peças – Pepê, Matheus Henrique e Thaciano – no segundo tempo, visita o São Paulo nesta quarta-feira pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Os gaúchos venceram em Porto Alegre por 1 a 0 e chegam à decisão com um empate.

Já o Atlético-GO estacionou nos 34 pontos com a derrota, na 12ª posição, seis acima da zona de rebaixamento.

O jogo

Mesmo jogando com o time reserva, o Grêmio controlou as ações e teve mais volume de jogo na primeira etapa, criando chances com Ruan no primeiro minuto, Alisson aos 30 e Ferreira aos 36.

O primeiro gol saiu aos 43. Vanderson fez boa jogada pela direita e cruzou, Chunín e Ferreira disputaram no alto, mas a bola desviou por último no lateral Dudu e entrou. Gol contra na Arena.

Na segunda etapa, o Dragão respondeu logo no início e empatou o placar. Aos 11 minutos, a defesa do Grêmio bateu cabeça e ofereceu a bola para Wellington Rato na entrada da área. O atacante buscou o fundo e cruzou para a Gustavo Ferrareis na segunda trave, que emendou de primeira e deixou tudo igual

Mas o Tricolor respondeu rápido. Aos 15 minutos, Vanderson deixou com Pinares na meia-lua, que fez belo lançamento por elevação para Churín. O argentino pegou de primeira e recolocou o Grêmio na frente. A jogada foi anulada em primeiro momento por impedimento de Alisson no lance, mas após revisão do VAR a jogada foi validade, já que o atacante gremista não interferiu.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2X1 ATLÉTICO-GO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 27 de dezembro de 2020, domingo

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões Amarelos: Dudu, Gilvan e Éder (Atlético-GO). Paulo Miranda e Vanderson (Grêmio)

GOLS

Grêmio: Dudu (contra), aos 43 minutos do 1º tempo; Chunín, aos 19 minutos do 2º tempo

Atlético-GO: Gustavo Ferrareis, aos 11 minutos do 2º tempo

GRÊMIO: Vanderlei; Vanderson (Thaciano), Paulo Miranda, Ruan e Cortez; Lucas Silva (Matheus Henrique), Darlan e Pinares (Everton); Alisson, Ferreira (Pepê) e Churín (Rodrigues).

Técnico: Renato Gaúcho

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu (Arnaldo), Éder, Gilvan (Matheus Vargas) e Nicolas; Willian Maranhão (Pereira), Marlon Freitas, Wellington Rato e Chico; Gustavo Ferrareis (Danilo Gomes) e Roberson (Janderson).

Técnico: Marcelo Cabo