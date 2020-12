Em Porto Alegre, o Grêmio de Renato Gaúcho conseguiu mais uma vez chegar a fase de quartas de finais da Copa Libertadores. Com gols de Ferreira e Rodrigues, o Tricolor venceu o Guaraní (PAR) venceu por 2 a 0, repetiu o placar do jogo de ida e garantiu a classificação. O Grêmio se juntou a Palmeiras e Santos como os únicos brasileiros classificados para as quartas de finais.

