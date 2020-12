Grêmio vence o São Paulo na ida da semifinal com gol de Diego Souza

No duelo de tricolores na semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio venceu o São Paulo na Arena por 1 a 0 nesta quarta-feira, no confronto de ida do duelo de mata-mata.

O único gol da partida foi marcado por Diego Souza, ex-jogador do São Paulo, aos 18 minutos do segundo tempo.

Apesar do resultado, o São Paulo fez uma boa partida e pressionou o Grêmio na maior parte do tempo. A equipe de Fernando Diniz, porém, não conseguiu ser eficiente para converter o domínio em gols. Os gaúchos chutaram apenas duas vezes na direção do gol de Volpi na partida inteira.

No primeiro tempo, o Grêmio criou a melhor chance e quase abriu o placar com Victor Ferraz. Mas a arbitragem assinalou impedimento de Diego Souza no lance, atrapalhando Tiago Volpi, e anulou o gol.

Na etapa final, o São Paulo voltou melhor e ficou cara a cara com Vanderlei em duas oportunidades. Mas Brenner e Luciano perderam ótimas oportunidades.

Porém, a “lei do ex” estava em ação e Diego Souza, aos 18 minutos do segundo tempo, fez o gol do Grêmio, aproveitando um bate-rebate na área após bela jogada de Ferreirinha, e completando de bicicleta.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, no Morumbi. Um empate classifica o Grêmio para a final. Uma vitória por um gol do São Paulo leva o confronto para os pênaltis.

Grêmio 1 x 0 São Paulo

GOLS: Diego Souza

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano (Tchê Tchê) e Brenner Técnico: Fernando Diniz

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan (Ferreira), Jean Pyerre (Everton); Thaciano (Lucas Silva), Pepê e Diego Souza (Churin) Técnico: Renato Gaúcho

O São Paulo teve 63% de posse de bola no 1º tempo

O São Paulo finalizou mais no 1º tempo: 5 contra 1

22º gol de Diego Souza em 43 jogos

Diego Souza tem 18 gols na Arena em 2020

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias

Sábado, 2610, 19h*, Fluminense x São Paulo

Domingo, 27/10, 18h30*, Grêmio x Atlético-GO

*horário de Brasília