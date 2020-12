Grêmio vira a chave e inicia preparação para duelo contra o Santos, pela Libertadores

Vivendo sua melhor fase na temporada, com uma sequência invicta de 16 jogos, o Grêmio iniciou na tarde desta segunda-feira a preparação para o duelo das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Santos.

Após derrotar a equipe do Vasco pelo Brasileirão e chegar ao G4 do campeonato, o Imortal agora vira a chave e começa a treinar de olho na Libertadores. O elenco se apresentou ao CT Luiz Carvalho, mas quem iniciou as atividades foram atletas que não atuaram no confronto do final de semana.

Comandados por Renato Portaluppi, os atletas realizaram um treinamento técnico – destaque para Churín, Robinho, Thaciano, Lucas Silva e Darlan. Dividido em três partes, o treinamento se iniciou com um circuito físico, depois um mini jogo com espaços curtos, e fechou com campo reduzido.

Alguns jogadores que participaram do confronto contra o Vasco ficaram na preparação física e fisioterapia, se recuperando do desgaste. Outros fizeram academia e piscina – todos os atletas devem estar à disposição para o duelo do meio de semana.

O Grêmio inicia a trajetória nas quartas de final recebendo a equipe do Santos, na quarta-feira, na Arena, às 19h15.