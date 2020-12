Grêmio x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Em duelo de Tricolores, o Grêmio recebe o São Paulo nesta quarta-feira (23), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio. Ambas as equipes querem um bom resultado na primeira partida para ir em vantagem no jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira (30), no Morumbi.

A principal dúvida do São Paulo é no ataque. Se recuperando de um estiramento na perna esquerda, Luciano voltou a treinar em campo, foi relacionado, mas sua presença entre os titulares ainda é incerta. Caso ele não jogue, a tendência é que Tchê Tchê substitua o camisa onze.

O Tricolor também não poderá contar com Liziero e Walce no departamento médico. A esperança de gols é Brenner, que marcou seis tentos em quatro partidas nesta edição do mata-mata nacional.

Já o Grêmio terá alguns desfalques para a semifinal. O técnico Renato Gaúcho não terá à disposição Pinares, Luiz Fernando e Robinho, por questões burocráticas. Além deles, Orejuela está no departamento médico. No entanto, o Tricolor gaúcho pode ter a volta de Alisson, que está concentrado e pode retornar. A tendência é de Ferreira e Kannemann serem titulares.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO PAULO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 23 de dezembro de 2020 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Onde acompanhar: Globo, Premiere e Tempo Real no LANCE!

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Darlan; Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques: Pinares, Luiz Fernando, Robinho (questões burocráticas), Orejuela (lesionado)

Pendurados: –

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano (Tchê Tchê) e Brenner.

Desfalques: Luciano (dúvida), Liziero e Walce (departamento médico).

Pendurados: –