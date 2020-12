Grêmio x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Na sequência da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre. Em situações distintas na temporada, as equipes necessitam da vitória para subir na tabela. O Imortal Tricolor pode entrar no G4 e encostar de vez nos líderes, enquanto o Cruz-Maltino tenta fugir da zona da degola.

No meio de semana, o Tricolor gaúcho garantiu a classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores da América, e enfrentará o Santos. Por outro lado, o Gigante da Colina foi eliminado da Copa Sul-Americana em pleno estádio de São Januário diante do Defensa y Justicia, da Argentina.

Para o duelo deste domingo, o Grêmio terá o retorno de alguns titulares poupados no confronto diante do Guaraní-PAR. Victor Ferraz, Geromel, Diogo Barbosa e Matheus Henrique serão os grandes reforços para a partida. Com 37 pontos, a equipe não perde há 15 jogos na temporada e está embalada sob o comando de Renato Portaluppi. O goleiro Vanderlei e o meia Jean Pyerre deverão ser poupados pelo treinador.

Pelo lado do Vasco, o técnico Ricardo Sá Pinto começa a balançar no cargo por ter apenas duas vitórias em onze jogos e ver a equipe ser eliminada da competição continental. ​No jogo, o time terá os desfalques de Andrey, suspenso por causa do terceiro amarelo, Jadson e Germán Cano, artilheiro da equipe no ano com 20 gol, por causa da Covid-19 (seguem em isolamento social após testar positivo para a doença). Além deles, o lateral Henrique tem um quadro de sinusite e não estará à disposição.

O clube carioca tem 24 pontos, apenas um atrás do Sport, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. No entanto, o histórico recente não é bom, já que não vence o Grêmio em Porto Alegre desde 2006.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO x VASCO

Data/Hora: 6/12/2020, às 16h00

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP), Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Paulo Victor; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Luiz Fernando (Ferreira), Pinares (Isaque) e Pepê; Diego Souza,

Desfalques: Kannemann, Alisson e Robinho (transição física)

Suspensos: Rodrigues (3º Amarelo)

Pendurados: Darlan, Pedro Geromel, Robinho e Diego Souza

Voltam de suspensão: –

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)

Fernando Miguel; Miranda (Ricardo Graça), Marcelo Alves e Leandro Castan; Léo Matos, Bruno Gomes (Marcos Júnior), Léo Gil, Benítez e Neto Borges; Talles Magno e Ribamar (Tiago Reis).

Desfalques: Felipe Bastos (deixou o CT após atrito com o treinador)

Lesionados: Cano e Jadson (Covid-19), e Henrique (sinusite)

Pendurados: Leonardo Gil, Neto Borges, Ricardo Graça, Henrique, Talles Magno, Gabriel Pec e Bruno Gomes

Suspensos: Andrey (3º amarelo)

Voltam de Suspensão: Yago Pikachu

Palpites: Na redação do LANCE!, 80% acreditam na vitória do Grêmio, 10% apostaram no triunfo do Vasco, enquanto 10% creem no empate.