Grey’s Anatomy 17×4: O’Malley está de volta em sonho! (RECAP)

Quem é fã de Grey’s Anatomy sabe como a morte de George O’Malley foi traumática. Depois de se alistar no exército, o personagem sofre um acidente e é atropelado por um ônibus ao tentar salvar uma mulher.

Logo, a 17ª temporada de Grey’s Anatomy está, cada vez mais, mexendo com as emoções dos fãs e, desta vez, trouxe um dos nossos médicos favoritos de volta em uma alucinação de Meredith.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio Grey’s Anatomy 17×4

Meredith ainda está sofrendo muito com a covid-19. Em uma reunião, o chefe Webber garante que ela está em boas mãos, sendo cuidada por Teddy e DeLuca. Porém, toda a equipe está preocupada, já que a ocupação dos leitos do Grey-Sloan é cada vez maior. Logo, eles não sabem se terão o necessário para cuidar de todos os casos na pandemia.

Nos últimos episódios, as alucinações de Meredith a levaram até uma praia onde ela encontrou Derek, seu falecido marido. Os fãs começaram a especular sobre outros personagens que já deixaram a série. Então, a surpresa foi que, desta vez, quando Mer acordou na praia, ela pediu licença para George O’Malley!

Um dos diálogos mais emocionantes do episódio foi quando George diz que Meredith tem ótimos filhos. A Dra. Grey responde que George nunca teve a chance de conhecê-los, ao que ele responde: “eu sempre volto para ver se está tudo bem”. Mais uma prova de que O’Malley (apaixonado por Meredith por muitos anos no começo da série) sempre foi e sempre será um dos internos mais incríveis que já passaram pelo antigo Hospital Seattle Grace.

Meredith acredita que suas filhas seguiriam em frente após sua morte, assim como ela fez depois de perder George, Lexie, Mark, Derek e tantas outras pessoas importantes em sua vida. Então, George fala sobre sua mãe. “Ela seguiu em frente, mas nunca mais foi a mesma”, ele responde.

Então, Meredith ouve a voz de Richard. Fora do sonho, ela começa a tremer compulsivamente, e Webber ordena DeLuca a colocá-la no teste clínico. Como se já não tivéssemos chorado o suficiente, a cena final do episódio 17×4 de Grey’s Anatomy reúne Meredith, George, Bailey e Richard na praia, enquanto ela fala “você precisa encontrar as suas pessoas, já que eles estarão com você em seus piores momentos”.

Conforme a pandemia avança e a condição de Meredith piora, os outros médicos do hospital tentam encontrar conforto onde podem. Um dos destaques do episódio foi justamente a amizade de Jo e Jackson, quando Avery convida sua colega residente para sua casa já que ele tem cervejas e um teste negativo para a covid-19.

O que você acha que o futuro reserva para Meredith e os outros médicos? Deixe sua opinião no espaço abaixo!