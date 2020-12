Grey’s Anatomy 17×5: coronavírus faz outra vítima (RECAP)

O coronavírus continua afetando a vida dos personagens da 17ª temporada de Grey’s Anatomy. Enquanto Meredith (Ellen Pompeo) parece se recuperar aos poucos da doença, o estado de saúde de Koracick (Greg Germann) está cada vez pior.

No entanto, no episódio “Fight the Power”, o 5ª da 17ª temporada da série, foi outro personagem que acabou falecendo por complicações causadas pela Covid-19.

Confira o recap desta semana.

(Fonte: ABC/Reprodução)Fonte: TV Insider

O episódio foi narrado por Bailey (Chandra Wilson), que no início aparece em uma conversa por vídeo com Ben (Jason George). Ambos ainda estão separados pela quarentena para mantê-los saudáveis. Depois Bailey liga para seus pais, que acabaram de ir morar em um asilo, para saber se eles estão bem.

Pouco depois, Maggie (Kelly McCreary) avisa Bailey que um surto de Covid-19 atingiu o asilo onde seus pais então. Bailey liga para Ben, que está no hospital com sua mãe, Elena, gravemente doente devido ao vírus.

(Fonte: ABC/Reprodução)Fonte: TV Fanatic

Bailey vai até Meredith para conversar com ela, mesmo ainda inconsciente. Elas se encontram na praia dos sonhos de Meredith. Lá ela fala que sua mãe tem Alzheimer, assim como a mãe de Mer.

O caso de Elena fica ainda mais dramático para Bailey. Elena, em um momento de lucidez, diz à filha que ainda não está pronta para partir.

(Fonte: ABC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Depois, Maggie encontra Bailey sentada em um banco, questionando sobre o que fazer em relação à sua mãe. Maggie pede para que ela não se sinta culpada pelo asilo ter exposto Elena ao vírus.

As duas ainda compartilham algumas lembranças de seus passados, citando os preconceitos raciais que tiveram que enfrentar.

Depois, Bailey acaba se despedindo de Elena, acompanhada de Richard (James Pickens Jr.). Em uma cena emocionante, ela canta “My Girl” da banda The Temptations enquanto sua mãe dá seu último suspiro.

(Fonte: ABC/Reprodução)Fonte: TV Fanatic

Após a morte de Elena, Jackson (Jesse Williams) enfatiza a grande quantidade de pacientes negros no hospital.

Koracick acaba acordando e ouve Teddy (Kim Raver) falar sobre a amizade entre eles. Koracick não perde a oportunidade ao brincar que Teddy terá que dar um banho nele.

(Fonte: ABC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Teddy conversa com Amelia (Caterina Scorsone) sobre ela ter traído Owen (Kevin McKidd) com Koracick.

Em paralelo à história da morte de Elena, tivemos Jo (Camilla Luddington) enfrentando várias dificuldades em seus turnos. Ela precisa lidar com uma paciente de hepatectomia, chamada Val, que acaba impedida de se encontrar com seu filho recém-nascido. Val ainda precisa passar por uma cirurgia.

(Fonte: ABC/Reprodução)Fonte: TV Insider

Jo também precisa fazer um parto. O momento acaba sendo um dos poucos nos quais Jo fica feliz no episódio — e também faz Jo cogitar se dedicar à obstetrícia.

O capítulo se encerra com uma homenagem, mostrando nomes reais de vários mortos pela Covid-19.